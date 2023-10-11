Valve ответит на вопросы фанатов — спросить о чём-то может любой геймер

Пользователь Reddit анонсировал серию вопросов-ответов к компании Valve. Игроки со всего мира могут задать самые разные вопросы разработчикам Half-Life, Portal, Dota 2 и Counter-Strike 2 — для этого нужно всего лишь перейти на Google-форму и спросить авторов о чём угодно.

Сбор вопросов от пользователей продлится вплоть до 16 октября, после чего кто-то из сотрудников Valve ответит на самые интересных из них. Ответы на лучшие и самые важные вопросы затем опубликуют на YouTube-канале блогера Cipherlock.

Авторы AMA-сессии с Valve отметили, что у разработчиков можно спрашивать о чём угодно, однако конфиденциальные и «чувствительные» темы будут игнорироваться. Кто именно ответит на вопросы, будет ли это глава компании Гейб Ньюэлл — неизвестно.