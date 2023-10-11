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Жена Уилла Смита думала, что пощёчина её мужа на «Оскаре» была постановкой

Вручение премии «Оскар» в 2022 году запомнилось зрителям большего всего из-за неожиданного поступка Уилла Смита. Дело в том, что ведущий церемонии Крис Рок неудачно пошутил в адрес жены Смита — за это актёр вышел на сцену и прописал комику пощёчину.

Недавно Джада Пинкетт-Смит дала интервью журналу People. В ходе разговора жена актёра призналась, что изначально посчитала пощёчину её мужа постановочной.

Я подумала: «Уилл ни за что его не ударит». И только когда он начал возвращаться к своему креслу, я поняла, что это действительно произошло по-настоящему.

96-я церемония вручения «Оскара», как и обычно, состоится во второе воскресенье весны — 10 марта 2024 года. Окончательный список номинантов будет объявлен 24 января.

В конце сентября Лесли Джонс, близкая подруга и коллега Рока, рассказала, что после случившегося комику пришлось посетить психолога вместе со своими детьми.