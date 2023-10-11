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Для игры по «Черепашкам-ниндзя» выпустят ностальгическую озвучку из 90-х

Студия перевода Mechanics VoiceOver анонсировала для игры TMNT: Shredder's Revenge ностальгическую озвучку из 90-х. Видео с демонстрацией дубляжа представители компании опубликовали на своём ютуб-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver/Dotemu.

Теперь персонажи заговорят голосами актёров, которые озвучили легендарный мультфильм 1987 года. Мемная фраза «А жареных гвоздей не хочешь?» тоже присутствует. В Mechanics VoiceOver заявили, что на данный момент работа закончена только наполовину. Дата выхода русской озвучки пока не раскрывается.

Роли озвучивали

Леонардо — Даниил Эльдаров

— Даниил Эльдаров Донателло — Александр Дасевич

— Александр Дасевич Рафаэль — Дмитрий Филимонов

— Дмитрий Филимонов Микеланджело — Дмитрий Полонский

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла летом 2022 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.