Counter-Strike 2 получила самый низкий рейтинг среди игр Valve в Steam
Разработчики Counter-Strike 2 из Valve продолжают пытаться починить шутер различными патчами и обновлениями. Геймеры жалуются то на кривые хитбоксы, то на плохую оптимизацию, то на множество других багов.
Некоторые игроки даже просят авторов вернуть старую Counter-Strike: Global Offensive. На фоне этого Counter-Strike 2 получила самый низкий рейтинг игр Valve в Steam — сейчас у шутера в Steam только 68% положительных недавних обзоров.
Топ-7 игр Valve с самым высоким рейтингом в Steam
- Portal 2 — 97,71% положительных отзывов
- Portal — 97,14% положительных отзывов
- Half-Life: Alyx — 96,77% положительных отзывов
- Left 4 Dead 2 — 96,74% положительных отзывов
- Counter-Strike — 96,32% положительных отзывов
- Half-Life 2 — 96,30% положительных отзывов
- Half-Life 2: Episode Two — 95,05% положительных отзывов
Напомним, в ночь на 11 октября Valve выпустила для Counter-Strike 2 очередное обновление.
Комментарии