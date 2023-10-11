Counter-Strike 2 получила самый низкий рейтинг среди игр Valve в Steam

Разработчики Counter-Strike 2 из Valve продолжают пытаться починить шутер различными патчами и обновлениями. Геймеры жалуются то на кривые хитбоксы, то на плохую оптимизацию, то на множество других багов.

Некоторые игроки даже просят авторов вернуть старую Counter-Strike: Global Offensive. На фоне этого Counter-Strike 2 получила самый низкий рейтинг игр Valve в Steam — сейчас у шутера в Steam только 68% положительных недавних обзоров.

Топ-7 игр Valve с самым высоким рейтингом в Steam

Portal 2 — 97,71% положительных отзывов Portal — 97,14% положительных отзывов Half-Life: Alyx — 96,77% положительных отзывов Left 4 Dead 2 — 96,74% положительных отзывов Counter-Strike — 96,32% положительных отзывов Half-Life 2 — 96,30% положительных отзывов Half-Life 2: Episode Two — 95,05% положительных отзывов

Напомним, в ночь на 11 октября Valve выпустила для Counter-Strike 2 очередное обновление.