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Новые «Голодные игры» получили возрастной рейтинг «для подростков»

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» станут фильмом «для подростков»
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Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» получил возрастной рейтинг PG-13. Это означает, что картина не рекомендуется к просмотру детям младше 13 лет.

Представители рейтингового агентства отметили, что в ленте присутствуют сцены насилия, а также «тревожный» контент.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» начнут показывать в кинотеатрах мира с 17 ноября — в России, судя по всему, официального проката не планируется.

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