Подписчики PS Plus Premium скоро смогут запускать игры «в облаке» — без загрузки на PS5

11 октября компания Sony объявила на своём официальном сайте, что в течение месяца у подписчиков PS Plus Premium появится возможность запускать игры «в облаке» — без загрузки на PS5.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Геймерам будет доступна библиотека из сотни различных игр: Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök, Mortal Kombat 11, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и других. Также пользователи смогут настроить разрешение от 720p до 4K, записывать скриншоты, видео, загружать дополнительный контент и делать внутриигровые покупки.

Фото: Sony

Когда функция станет доступна

Япония — 17 октября

— 17 октября Европа — 23 октября

— 23 октября Северная Америка — 30 октября

Изначально возможность опробовать тайтлы в «облаке» получат жители Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и Кипра.