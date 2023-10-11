Названы самые мощные Android-смартфоны в мире

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных Android-смартфонов в мире. На первом месте оказался Nubia Red Magic 8 PRO+ (1,63 млн баллов).

Также в тройку лидеров попали Asus ROG Phone 7 (1,60 мл баллов) и Xiaomi 13 (1,55 млн баллов). Можно отметить, что самые производительные гаджеты работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Фото: AnTuTu

Что касается самых мощных устройств на iOS, то здесь пальму первенства занял iPad Pro 6 (2,14 млн баллов). Затем в топе идут iPad Pro 4 (2,01 млн баллов) и iPad Pro 5 (1,79 млн баллов). Самыми производительными гаджетами оказались те, которые работают на процессоре Apple M2.

Фото: AnTuTu

iPhone 15 Pro (1,52 млн баллов) в данном рейтинге попал только на шестое место, а с седьмое по восьмое места расположились iPhone 15 Pro Max (1,50 млн баллов) и iPhone 14 Pro (1,44 млн баллов) соответственно.