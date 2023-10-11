Аналитик NS поделился своими прогнозами в компендиуме The International 2023

Популярный стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов опубликовал свои прогнозы в разделе «Испытание оракула» компендиума The International 2023 по Dota 2.

По мнению эксперта, Team Spirit и 9Pandas смогут пройти в верхнюю сетку плей-офф, а BetBoom и Virtus.pro — в нижнюю. После группового этапа турнир покинут три команды из Южной Америки и nouns из США. Остальные предсказания NS можно увидеть на картинке ниже.

Фото: Телеграм-канал «Фишки онлайн»

Сделать прогноз на групповой этап смогут все владельцы компендиума в клиенте Dota 2 до 20:00 по московскому времени 12 октября. За верные предсказания игроки получат очки, которые смогут обменять на различные награды — загрузочные экраны, голосовые фразы для колеса чата и капсулы с наклейками игроков.