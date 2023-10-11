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Discord не работает: долго заходит в приложение и не загружает картинки с видео

Discord вновь столкнулся со сбоями по всему миру
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Вечером 11 октября популярное приложение вновь Discord столкнулось с техническими проблемами. Пользователи со всей Земли начали жаловаться на невозможность войти в программу — вместо входа появляется некая сетевая ошибка.

Фото: Discord

Официальная поддержка Discord в «Твиттере» подтвердила массовый сбой. Представители поддержки заявили, что уже работают над исправлением ошибки, предложив следить за состоянием работы приложения на официальном сайте. Интересно, что там указано о стабильной работе программы, хотя пользователи продолжают сталкиваться с невозможностью зайти в приложение и долгой загрузок файлов, включая картинки и видео.

Сообщения о проблемах с Discord

Сообщения о проблемах с Discord

Фото: Downdetector

В конце сентября Discord также столкнулся с массовым сбоем — тогда программа работала нестабильно около шести часов.

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