Призёры The International получат меньше, чем комментаторы турнира — менеджер Team Spirit

Менеджер Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов перед стартом The International 2023 сравнил возможные доходы игроков и комментаторов.

По его информации, даже без учёта внутриигровых наборов комментаторы и аналитики могут заработать больше, чем большинство участников турнира.

Если останется такое же распределение призового фонда, как в прошлом году, и призовой фонд будет $ 3 млн, то работник русскоязычной студии без учёта продаж своего бандла получит больше, чем игрок, который займёт 7–8 место на чемпионате мира. Интересно, англоязычная студия в топ-4 зайдёт?

Дмитрий также отметил, что если набор какого-то комментатора наберёт популярность (сам кастер получает 50% от продаж), то в теории может обогнать по доходам даже победителя The International.

С бандлами, думаю, кто-то может и чемпиона обогнать. Хотя я сужу по прошлым годам, а сейчас, вероятно, в связи с инфляцией и кризисом покупательская способность ниже. В целом мне пофиг, но почему-то смешно :DDDDD

Сейчас призовой фонд TI12 составляет $ 2,9 млн и растёт очень медленно — по $ 20–30 тыс. в день. Если распределение призовых останется прежним, то каждый игрок команды-чемпиона получит примерно по $ 220 тыс., а игрок коллектива из топ-8 — лишь $ 12 тыс.