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«Не могу поверить, что посмотрел это»: режиссёр Джон Карпентер — о «Барби»

«Не могу поверить, что посмотрел это»: режиссёр Джон Карпентер — о «Барби»
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Нашумевший в этом году фильм «Барби» понравился далеко не всем. Одним из тех, кто принял ленту не очень тепло, оказался режиссёр Джон Карпентер. Он упомянул «Барби» в интервью Los Angeles Times.

По его словам, «Барби» явно снимали не для его поколения. Более того, постановщик не знает, кто такой Аллан, который много раз появлялся в ленте.

Я никуда не выхожу. Я давно не был в кино, но я смотрю фильмы у себя дома. Я посмотрел «Барби». Не могу поверить, что смотрел «Барби». Это просто не моё поколение. Я не имел никакого отношения к куклам. Я не знал, кто такой Аллан. Я даже могу подвести итог. Она говорит: «У меня нет вагины», а затем в конце: «Я собираюсь сходить к гинекологу!» Для меня это такой фильм. Но я думаю, что Марго Робби потрясающая.

«Барби» вышла в мировой прокат везде, кроме России. Однако до кинотеатров страны лента добралась, но обходными путями.

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