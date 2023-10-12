Зак Снайдер может помочь сделать полнометражный мультфильм «Рик и Морти»

«Рик и Морти» — популярный мультсериал, который в будущем может получить адаптацию в виде мультфильма. Более того, в её создании может принять участие сам Зак Снайдер.

Информацией об этом поделился сценарист и соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон. По его словам, Снайдер всё время был большим фанатом проекта и будет рад поработать над его полнометражной версией.

Сообщается, что Снайдер позвал Хармона в Warner Bros., чтобы поболтать о потенциальном мультфильме «Рик и Морти». На встрече режиссёр уточнил у Дэна, сможет ли он как-то сдвинуть проект с мёртвой точки и дать ему жизнь.

Будет ли сам Снайдер замешан в создании полнометражки, неизвестно. Возможно, режиссёр и сценарист договорились о будущем сотрудничестве.