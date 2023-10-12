Эксперты рассказали о возросшем количестве мошеннических розыгрышей

По информации газеты «Известия», интернет заполонили сайты с фейковыми розыгрышами призов. С начала сентября специалисты по информационной безопасности обнаружили почти 3 тыс. таких доменов.

Почему мошенники стали более активно проявлять себя сейчас? По словам экспертов, на это есть несколько причин. Пик мошенничества может быть связан с ростом популярности онлайн-лотерей, а также с началом бизнес-сезона.

С начала сентября удалось выявить 2,8 тыс. сайтов, а всего за текущий год — 6,4 тыс. Предыдущий пик мошеннической активности наблюдался в марте: тогда специалисты обнаружили 1,2 тыс. подобных площадок.

Мошенники стараются выбрать наиболее прибыльный для них сезон — в сентябре у населения после лета возобновляется активность, что и делает начало осени более привлекательным для реализации преступных схем, подчеркнули эксперты.