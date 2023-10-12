На Netflix вышел сериал «Падение дома Ашеров»

Сегодня на Netflix состоялась премьера нового сериала «Падение дома Ашеров». За основу сюжета проекта были взяты книги Эдгара По. Все эпизоды шоу доступны для просмотра.

История расскажет о том, как нынешние Ашеры будут отвечать за деяния своих предков и столкнутся с необъяснимыми событиями. Одним из них станет загадочная женщина, которая желает убить всё семейство по неизвестным причинам.

Самих Ашеров и других персонажей в шоу сыграют Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри Макдоннелл, Карл Ламбли и Марк Хэмилл.

Шоураннером выступил Майкл Флэнаган, который работал над шоу «Призраки дома на холме», «Полуночная месса» и «Клуб полуночников».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.