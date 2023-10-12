Baldur's Gate 3 подверглась ревью-бомбингу, но ситуацию быстро исправили

Пользователи Reddit обратили внимание, что Baldur's Gate 3 подверглась настоящему ревью-бомбингу на сайте Metacritic. Пользователи стали массово занижать рейтинг игре, но это продлилось недолго.

Почти тут же среагировали либо модераторы, либо сама система, которая подчищает рейтинги от ботов. А судя по скриншотам, там были именно они. Вычислить подобное просто: рейтинги выставляются аккаунтами с очень короткими и простенькими никами.

Фото: Local-Ad6658

Также геймеры подметили, что ревью-бомбинг был и на релизе, но менее заметный. Некоторые шутят, что рейтинг Baldur's Gate 3 занижают фанаты Starfield, которые обиделись на Larian из-за затмевания ролевой игры Bethesda.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. В ноябре тайтл доберётся до Xbox Series.