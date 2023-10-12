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Актёры не смогли договориться с голливудскими студиями, забастовка продолжается

Актёры не смогли договориться с голливудскими студиями, забастовка продолжается
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По информации издания Variety, переговоры между Гильдией актёров и крупнейшими голливудскими студиями сорвались, поскольку у сторон слишком разные взгляды на решение ситуации.

Более того, продюсеры не согласились с одним из условий Гильдии актёров — они хотят получать 2% отчислений с доходов студий от стриминга кино и сериалов. По словам продюсеров, подобное решение обойдётся им примерно в $ 800 млн в год (примерно 79 млрд рублей). Такую сумму назвали «невыносимым экономическим бременем».

Также сторонам не удалось договориться о других моментах. Например, об использовании ИИ и повышении окладов за проекты. Продюсеры выразили надежду на скорое разрешение вопроса.

Мы надеемся, что SAG-AFTRA пересмотрит своё решение и вскоре вернётся к продуктивным переговорам.

Забастовка сценаристов закончилась уже давно, а вот актёры до сих пор не могут договориться с продюсерами.

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