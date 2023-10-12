Ведущий производитель принтеров Xerox уходит из России

Американская компания Xerox, ведущий производитель принтеров, контроллеров печати, сканеров и специализированного ПО, объявила о полном уходе из России. Корпорация уже продала российский бизнес местному руководству — ООО «Ксерокс (СНГ)».

ООО «Ксерокс (СНГ)» некоторое время продолжит работать как независимая организация, после чего она сменит название и уже никак не будет связана с Xerox. В пресс-службе компании отметили, что сделка позволила сохранить рабочие места российским сотрудникам, а клиенты и поставщики «сохранили отношения с проверенным партнёром».

Наша компания развивается в новых условиях. Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнёрам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса.

На данный момент Xerox Corporation работает более чем в 160 странах мира, выпуская свыше 200 наименований продукции. В Россию компания пришла ещё во времена СССР: в 1968 году прошла первая выставка, в 1974 году открыто первое представительство в Москве.