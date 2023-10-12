Некоторым пользователям браузера Edge запретили смотреть видео на YouTube

В 2022 году Google начала активную борьбу с блокировщиками реклам на YouTube. Некоторые пользователи, которые используют программы в духе AdBlock, больше не могут смотреть видео в сервисе до тех пор, пока не добавят сайт в список исключений.

С подобными запретами столкнулись и пользователи Microsoft Edge. Дело в том, что в браузере есть специальная опция защиты от отслеживания под названием «строгая». Она доступна в настройках приложения и не позволяет сторонним сайтам собирать информацию о юзере и показывать ему персонализированную рекламу.

Уровни защиты от отслеживания в Edge Фото: Microsoft

Судя по всему, протоколы YouTube воспринимают эту функцию как обычный блокировщик рекламы, поэтому отключают пользователю возможность смотреть на платформе видео. Представители Google и Microsoft пока не комментировали ситуацию, поэтому неясно, как пользователям обходить эту защиту, если они не хотят видеть персонализированную рекламу.