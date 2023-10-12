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Боевая система и древние города — в новом тизере игры «Смута»

Боевая система и древние города — в новом тизере игры «Смута»
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Создатели игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova опубликовали новый тизер-трейлер проекта. В нём разработчики показали боевую систему, различных персонажей, животных, древние города и другие локации.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Напомним, сюжет тайтла основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появится ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская историческая RPG должна поступить в продажу в феврале 2024 года, однако точная дата выхода не раскрывается. Демо и полноценную версия выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего неизвестно.

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