Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы новые кадры со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие»

Опубликованы новые кадры со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие»
Комментарии

В Сети появилась порция новых кадров со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие». Действия шоу развернутся через 20 лет после основных событий фильма «Последний богатырь».

Согласно синопсису, Ивану уже исполнилось 50 лет, и у него есть две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников.

Режиссёром проекта выступает Антон Маслов — соавтор нашумевших «Вампиров средней полосы». Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, а молодую Бабу Ягу играет Юлия Пересильд.

Премьера «Последнего богатыря. Наследие» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре START.

Кадры

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Материалы по теме
Появились первые кадры со съёмок фильма «Финист: Первый богатырь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android