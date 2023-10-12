Опубликованы новые кадры со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие»

В Сети появилась порция новых кадров со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие». Действия шоу развернутся через 20 лет после основных событий фильма «Последний богатырь».

Согласно синопсису, Ивану уже исполнилось 50 лет, и у него есть две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников.

Режиссёром проекта выступает Антон Маслов — соавтор нашумевших «Вампиров средней полосы». Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, а молодую Бабу Ягу играет Юлия Пересильд.

Премьера «Последнего богатыря. Наследие» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре START.

Кадры

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START