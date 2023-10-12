Радостные Виктор Логинов и Наталья Бочкарёва — на новых кадрах со съёмок «Букиных»

Наталья Бочкарёва опубликовала два новых кадра со съёмок сериала «Букины», продолжения «Счастливы вместе». На фотографиях изображены смеющаяся актриса вместе с Виктором Логиновым.

Кадры

Фото: Наталья Бочкарёва

Фото: Наталья Бочкарёва

По сюжету шоу глава семейства Геннадий Букин продолжит работать в обувном магазине, однако его отношение к работе несколько трансформируется. Кроме того, сам автор хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» изменится: он отрастит бороду и будет более актуальным на сегодняшний день героем.

Также к своим ролям вернутся Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством сериала занимаются братья Андреасян.

Премьера «Букиных» состоится 7 ноября. В первый сезон должно войти десять эпизодов. Вероятно, продление шоу на второй сезон будет зависеть от успеха первого.