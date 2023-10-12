11 октября сборы провального хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий» превысили $ 50 млн. Для достижения подобного результата картине понадобилось пять дней.

Оригинальный фильм 1973 года заработал в мировом прокате $ 441 млн при бюджете в $ 11 млн. Едва ли новому фильму удастся превзойти успех первой части, поскольку ленту громят в пух и прах — на Rotten Tomatoes рейтинг свежести составил всего 23%.

Критики ругают картины за скучный сюжет, бессмысленность многих действий героев, однообразность и предсказуемость. Цифровая премьера ленты «Изгоняющего дьявола: Верующий» состоится 24 октября.

История фильма посвящена семье известной актрисы, в которой случается страшное — несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Специалисты не понимают, в чём дело, и только священник осознаёт, что имеет дело с вселившимся в девочку дьяволом.