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Музыку из Starfield номинировали на премию «Грэмми»

Музыку из Starfield номинировали на премию «Грэмми»
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Разработчики космической ролевой игры Starfield из Bethesda объявили, что саундтрек тайтла был номинирован на музыкальную премию «Грэмми». В честь этого события представители студии опубликовали на своём ютуб-канале ролик с отрывками из разных композиций Инона Цура.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.

Цур отвечал за создание музыки к Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Dragon Age: Origins, Prince of Persia, Crysis и другим известным играм. В 2009 году он получил премию Британской Академии в области видеоигр (BAFTA).

Напомним, впервые игровые саундтреки были номинированы на «Грэмми» в прошлом году — тогда награду получил аддон Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok. Следующая церемония вручения премии пройдёт 4 февраля 2024 года.

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