Эдди Мёрфи и эльфийка Пеппер — в трейлере рождественской комедии «Карамельный переулок»

На ютуб-канале Prime Video вышел дебютный тизер-трейлер рождественской комедии «Карамельный переулок» (Candy Cane Lane) с Эдди Мёрфи в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

По сюжету семьянин Крис заключает сделку с эльфийкой по имени Пеппер, чтобы выиграть конкурс на лучшее украшение дома к празднику, однако её магия сулит опасность всему городу. Теперь главному герою и его семье предстоит разрушить чары эльфийки и спасти Рождество.

Также в картине снялись Джиллиан Белл, Тимоти С. Саймонс, Ник Офферман, Рики Линдхоум, Кен Марино, Катрин Дент и другие актёры. Режиссёром комедии выступил Реджинальд Хадлин — один из продюсеров «Джанго освобождённого».

Премьера «Карамельного переулка» состоится 1 декабря в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.