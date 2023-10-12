В США стартовал чемпионат мира The International 2023 по Dota 2

В Сиэтле начались первые матчи The International 2023 — главного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2.

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, пройдут игры групповой стадии. Все наши коллективы — Team Spirit, 9Pandas, BetBoom Team и Virtus.pro — сыграют по два или три матча. Полное расписание и видеотрансляцию можно найти в материале ниже.

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Другая часть матчей группового этапа TI12 пройдёт уже завтра. В итоге худшая команда каждой подгруппы покинет турнир, а остальные сыграют дополнительные матчи за посев в стадии плей-офф.

The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. 20 лучших команд планеты разыграют призовой фонд, который на данный момент составляет $ 2,9 млн.