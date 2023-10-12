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Дмитрий DM Дорохин покинул OG и будет тренировать 9Pandas на The International 2023

Российская команда 9Pandas объявила имя нового тренера состава по Dota 2 на главном турнире года The International 2023.

Им стал 23-летний киберспортсмен Дмитрий DM Дорохин, который минувший сезон провёл в европейской OG. В пресс-релизе «панды» поблагодарили менеджмент OG за оперативное согласование перехода.

В свою очередь, капитан 9Pandas Алексей Solo Березин отметил высокий уровень DM:

Дима — отличный игрок, и наша команда его очень уважает.

OG провели не лучший сезон и он, как человек, который горит

Дотой, отозвался на наше предложение попробовать себя в роли

коуча. У Димана 12к птс, и он хорошо понимает, как устроена

игра. Свежий взгляд на игру нашей команды со стороны — это то,

что нам нужно. Рад поработать с таким профессионалом,

Первый матч 9Pandas на TI12 пройдёт сегодня в 20:00 — соперником команды Дорохина станет Team Spirit.