У фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе вышел новый трейлер

Компания Warner Bros. опубликовала на своём ютуб-канале новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли. В ролике показали различных героев, локации, а также молодого Вилли Вонку.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Лента станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Новый фильм расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.

Участие в проекте также приняли Киган-Майкл Кей, Оливия Колман, Роуэн Аткинсон и Салли Хокинс. Режиссёром картины выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона», «Кролик и бык»).

Премьера «Вилли Вонки» в кинотеатрах мира состоится 15 декабря 2023 года. Дистрибьютором выступает Warner Bros. Pictures, поэтому в России, вероятно, фильм выйдет только неофициально.