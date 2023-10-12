В Steam в Payday 2 играет в три раза больше игроков, чем в Payday 3

Релиз Payday 3 состоялся в середине сентября. Шутер в одночасье подвергся жёсткой критике со стороны как рядовых геймеров, так и журналистов. Игроки жаловались, что тайтл просто неиграбелен из-за огромного количества багов и проблем с серверами.

Разработчики из Starbreeze Studios пообещали исправить ситуацию, однако недавно сообщили, что вынуждены перенести выход первого патча на середину октября. Терпение геймеров не бесконечно, поэтому онлайн Payday 3 ежедневно снижается.

Фото: SteamDB

На данный момент в шутер играет 6,5 тыс. человек — это почти в три раза меньше онлайна в Payday 2. Что касается суточной аудитории Payday 3, то она не превышает восьми тысяч геймеров.

Payday 3 доступен на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.