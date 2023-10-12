Константин Хабенский признан лучшим российским актёром 2023 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл новое исследование. Из него стало известно, что лучшим российским актёром 2023 года жители страны считают Константина Хабенского (12% от всех голосов), а актрисой — Юлию Пересильд (11% от всех голосов).

По 11% голосов набрали Сергей Безруков и Владимир Машков. Помимо этого, жителей РФ попросили назвать лучший фильм 2023 года. Пальма первенства досталась «Чебурашке» (11% от всех голосов), а на втором месте расположился «Вызов» (9% от всех голосов).

При этом вопрос о лучшем российском сериале вызвал у 60% респондентов затруднения. По 2% от всех голосов набрали шоу «Пёс», «Первый отдел», «Доктор Краснов» и «Папины дочки. Новые». Ознакомиться с полными результатами исследования можно по ссылке.