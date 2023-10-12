Российская Team Spirit выиграла свою первую карту на The International 2023 по Dota 2

В Сиэтле начались первые матчи The International 2023 по Dota 2 — в первом туре сражаются две команды из России: Team Spirit и 9Pandas. По итогам первой карты победу одержали Team Spirit — теперь бывшие чемпионы мира либо выиграют весь матч, либо сыграют его вничью по формату BO2 (играются две карты).

На чемпионате мира по «Доте» в этом году проводятся сразу пять параллельных матчей: первые начались в 20:00 и продлятся примерно до 22:00. После этого стартует второй тур, затем третий (00:00), четвёртый (02:00) и пятый (04:00). Групповой этап продлится вплоть до утра 16 октября, после чего будет взят перерыв до 20-го числа.

The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. 20 лучших команд планеты разыграют призовой фонд, который на данный момент составляет $ 2,9 млн.