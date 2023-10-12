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Российская BetBoom Team разгромила Thunder Awaken в первой игре на TI12 со счётом 25:6

Российская BetBoom Team разгромила Thunder Awaken в первой игре на TI12 со счётом 25:6
Даниил gpk Скутин
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Команда BetBoom Team завершила первую карту в рамках групповой стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

После получаса коллектив под руководством Анатолия boolk Иванова уверенно довёл до победы игру против Thunder Awaken из Перу. BetBoom Team уверенно захватила инициативу и дисциплинированно, без ошибок, довела дело до победы. Счёт по фрагам — 25:6.

Dota 2. The International 2023 . Группа A
12 октября 2023, четверг. 20:00 МСК
Evil Geniuses
Идёт
0 : 1
Entity

Ранее первый балл на групповой стадии The International также набрала европейская Tundra Esports. Действующие чемпионы за 22 минуты одолели TSM из Северной Америки.

Напомним, по итогам группового этапа худшая команда каждой из четырёх подгрупп покинет The Interantional 2023. Остальные коллективы в субботу и воскресенье проведут дополнительные игры за посев в плей-офф.

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