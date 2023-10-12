Игроки нашли способ смотреть матчи The International 2023 через DotaTV

Российский стример Дмитрий Finargot Плюснин рассказал, как можно смотреть матчи The International 2023 из клиента игры.

По его информации, бага в работе DotaTV можно избежать, если зайти в матч в первую минуту после создания лобби. Таким образом, вам нужно постоянно обновлять раздел матчей в Dota 2, чтобы нажать на кнопку просмотра в нужный момент.

В ином случае посмотреть The International с удобной камерой и без комментаторов не выйдет. Владельцы компендиума к TI12 также лишатся возможности сделать прогнозы на матч до выхода крипов.

Напомним, ранее большое количество игроков столкнулись с багами в Dota TV. Они не могут просмотреть матчи чемпионата мира из клиента игры и могут сделать это только на трансляциях в Сети.