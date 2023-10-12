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Российская Team Spirit стартовала с победы на турнире The International 2023 по Dota 2

Российская Team Spirit стартовала с победы на турнире The International 2023 по Dota 2
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В Сиэтле завершаются первые матчи The International 2023 по Dota 2 — в первом туре сражались две команды из России: Team Spirit и 9Pandas. По итогам поединка победу одержали Team Spirit — бывшие чемпионы мира показали очень уверенную игру на обеих картах, что и вылилось в 2:0 на табло.

Dota 2. The International 2023 . Группа A
12 октября 2023, четверг. 20:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
9Pandas

Сегодня «Драконов» ждут ещё два матча: в 22:00 мск игроки встретятся с Team SMG, а в 02:00 — с Team Entity. После этого первый день для российской команды будет официально завершён — следующие матчи пройдут уже вечером и ночью с 13 на 14 октября.

The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. 20 лучших команд планеты разыграют призовой фонд, который на данный момент составляет $ 2,9 млн.

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