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«Китайская Дота вернулась?» Менеджер Nemiga оценил старт LGD Gaming и Azure Ray на TI12

«Китайская Дота вернулась?» Менеджер Nemiga оценил старт LGD Gaming и Azure Ray на TI12
xiao8, главный тренер LGD Gaming
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Менеджер клуба Nemiga Gaming Эдуард zverHDD Ашуркевич обратил внимание на высокий уровень игры обеих китайских команд в первых матчах чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Ранее LGD Gaming уверенно переиграла главного фаворита в лице Gaimin Gladiators, а Azure Ray выиграла первую карту у Team Liquid.

Китайская Дота вернулась, или мне кажется? Впечатляющее уничтожение Gaimin Gladiators, исполненное LGD в стартовом матче групповой стадии, а также великолепное выступление Azure Ray, начиная с лейнинга и заканчивая разрушением вражеского трона, заставляют меня вновь полюбить китайскую Доту.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Впервые в истории на турнир отобрались всего две команды из Китая, поскольку провалили сезон Dota Pro Circuit.

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