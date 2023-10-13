Российская Team Spirit выиграла второй матч подряд на The International 2023 по Dota 2

В Сиэтле завершился второй матч для российской команды Team Spirit на The International 2023 по Dota 2. Бывшие чемпионы мира выиграли у малазийской Team SMG в двух поединках, тем самым выиграв четвёртую карту и одержав вторую победу подряд.

Ранее «Драконы» уверенно переиграли российскую 9Pandas со счётом 2:0. В 02:00 мск игроков ждёт их последний матч дня с европейцами из Team Entity. Однако на этом первый день не закончится — последняя партия матчей стартует в 04:00 мск.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего коллектива планеты и большой призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн и продолжает расти.