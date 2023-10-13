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Российская 9Pandas выиграла свою первую карту на The International 2023 по Dota 2

Российская 9Pandas выиграла свою первую карту на The International 2023 по Dota 2
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13 октября российская команда 9Pandas начала свой второй матч на The International 2023 по Dota 2. Коллектив провёл первую встречу с европейским миксом Team Entity — первая карта ушла в копилку «Панд». Теперь бывшие чемпионы Major-турниров либо выиграют весь матч, либо сыграют его вничью по формату BO2 (играются две карты).

Если коллектив Алексея Solo Берёзина продолжит в том же духе и выйдет из второй встречи победителем, то это будет первый успешный матч команды на турнире. Ранее пятёрка уже проиграла российской Team Spirit с сухим счётом 0:2.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего коллектива планеты и большой призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн и продолжает расти.

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