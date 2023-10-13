В Counter-Strike 2 исправили ошибку с наклоном в стиле Майкла Джексона

В ночь на 13 октября Valve выпустила очередное обновление для Counter-Strike 2. В этот раз авторы сфокусировались на исправлении багов и других проблемах, на которые жаловались геймеры.

Так, разработчики исправили ошибку с выглядыванием в стиле Майкла Джексона. Речь идёт о крайне необычном баге, когда игрок использует снайперский прицел после бега. Во время прицеливания модель персонажа начинает деформироваться в стиле знаменитого трюка американского певца Майкла Джексона из клипа Smooth Criminal, из-за чего кажется, будто на тело персонажа не действует сила тяжести.

Кроме того, создатели устранили различные неисправности на картах Inferno, Mirage, Nuke, Overpass и Vertigo, а также повысили видимость моделей во время игрового процесса. С полным списком изменений можно ознакомиться в посте Valve.