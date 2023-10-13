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Team Liquid обыграла российскую BetBoom Team в групповом этапе The International 2023 по Dota 2

Team Liquid обыграла российскую BetBoom Team в матче групповой стадии TI 2023
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Российская команда BetBoom Team уступила Team Liquid из Европы во втором матче групповой стадии The International 2023 по Dota 2.

Таким образом, на текущий момент команда Анатолия boolk Иванова идёт со статистикой 2–2. Ещё два матча BetBoom Team предстоит провести завтра — соперниками станут Azure Ray и Shopify Rebellion.

Dota 2. The International 2023 . Группа B
13 октября 2023, пятница. 00:10 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 0
BetBoom Team

Напомним, по итогам первого этапа The International 2023 худшая команда каждой группы покинет турнир. Остальные коллективы в субботу и воскресенье проведут дополнительные матчи за посев в плей-офф.

The International 2023 — главный турнир сезона по Dota 2. Чемпионат проходит в Сиэтле с 12 по 29 октября, два десятка лучших команд мира разыграют более $ 2,9 млн (он будет расти до финального матча).

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