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Российская 9Pandas сыграла вничью с Team Entity на The International 2023 по Dota 2

Российская 9Pandas сыграла вничью с Team Entity на The International 2023 по Dota 2
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13 октября российская команда 9Pandas провела свой второй матч на The International 2023 по Dota 2. Коллектив провёл встречу с европейским миксом Team Entity — первая карта ушла в копилку «Панд», однако вторая закончилась их поражением.

Dota 2. The International 2023 . Группа A
13 октября 2023, пятница. 00:45 МСК
9Pandas
Окончен
1 : 1
Entity

Таким образом, коллектив Алексея Solo Берёзина не смог добиться первой победы на турнире. Ранее пятёрка уже проиграла российской Team Spirit с сухим счётом 0:2. Впереди у 9 Pandas финальный поединок первого дня с малазийской командой Team SMG — он начнётся в 4:00 мск.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего коллектива планеты и большой призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн.

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