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Virtus.pro начали групповой этап The International по Dota 2 с поражения

Российская команда Virtus.pro проиграла свой первый матч в группе C на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2.

«Мишки» на двух картах уступили одному из главных фаворитов турнира — европейской Gaimin Gladiators. Матч завершился со счётом 0:2.

В рамках первого игрового дня Virtus.pro предстоит провести ещё один матч — после небольшой паузы команда Артёма fng Баршака сразится с beastcoast из Перу.

Напомним, команды, которые займут последние места в своих группах, покинут The International. Остальные участники 14 и 15 октября проведут по одному матчу за посев в плей-офф с представителями другой группы.

The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле с 12 по 29 октября. 20 лучших команд мира разыграют призовой фонд в размере более $ 2,9 млн.