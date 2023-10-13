Российская Team Spirit выиграла пятую карту подряд на The International 2023 по Dota 2

13 октября российская команда Team Spirit начала свой третий матч на The International 2023 по Dota 2. Команда провела первую встречу с европейским миксом Team Entity — поединок завершился в пользу «Драконов».

Таким образом, коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова выиграл пятую карту подряд на TI 2023. Если пятёрка переиграет своих оппонентов и во втором противостоянии, то закончит первый день без единого поражения, обеспечив себе выход во вторую часть группового этапа.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего коллектива планеты и большой призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн.