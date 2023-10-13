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Российская Team Spirit вышла в плей-офф турнира The International 2023 по Dota 2

Российская Team Spirit вышла в плей-офф турнира The International 2023 по Dota 2
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Российская команда Team Spirit завершила выступление в свой первый день на The International 2023 по Dota 2. Команда провела три встречи — и победила во всех шести картах.

Dota 2. The International 2023 . Группа A
13 октября 2023, пятница. 02:45 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Entity

Таким образом, коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова теперь единолично лидирует в группе A на TI 2023 и уже точно не вылетит с турнира в групповом этапе. Следующий поединок «Драконы» проведут 13 октября в 20:00 против перуанского состава Evil Geniuses. После этого пятёрка отправится во вторую часть группового этапа, где решится посев команды в плей-офф.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего коллектива планеты и большой призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн.

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