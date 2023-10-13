Virtus.pro набрала первое очко в группе С на The International по Dota 2

Российская команда Virtus.pro свела вничью матч группового этапа The International 2023 с beastcost из Перу.

На второй карте VP учла ошибки прошлых игр и, получив стартовый гандикап на линиях, действовала агрессивнее, за счёт чего смогла увеличить своё преимущество при переходе в мидгейм и в итоге реализовала его. Матч завершился со счётом 1:1.

Это первая игра, которую выиграла команда Артёма fng Баршака на TI12. Завтра команда поборется за выход в плей-офф, сыграв ещё два матча — с LGD Gaming из Китая и американской nouns.

Команды, которые займут последние места в своих группах, покинут The International. Остальные участники 14 и 15 октября проведут по одному матчу за посев в плей-офф с представителями другой группы.