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Virtus.pro набрала первое очко в группе С на The International по Dota 2

Virtus.pro набрала первое очко в группе С на The International по Dota 2
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Российская команда Virtus.pro свела вничью матч группового этапа The International 2023 с beastcost из Перу.

На второй карте VP учла ошибки прошлых игр и, получив стартовый гандикап на линиях, действовала агрессивнее, за счёт чего смогла увеличить своё преимущество при переходе в мидгейм и в итоге реализовала его. Матч завершился со счётом 1:1.

Dota 2. The International 2023 . Группа C
13 октября 2023, пятница. 03:15 МСК
Virtus.pro
Окончен
1 : 1
beastcoast

Это первая игра, которую выиграла команда Артёма fng Баршака на TI12. Завтра команда поборется за выход в плей-офф, сыграв ещё два матча — с LGD Gaming из Китая и американской nouns.

Команды, которые займут последние места в своих группах, покинут The International. Остальные участники 14 и 15 октября проведут по одному матчу за посев в плей-офф с представителями другой группы.

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