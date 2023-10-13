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«Team Spirit — возможно, лучшая команда мира». Капитан Entity подвёл итоги матча на The International

«Team Spirit — возможно, лучшая команда мира». Капитан Entity подвёл итоги матча на TI12
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Капитан европейской команды Entity Дмитрий Fishman Полищук прокомментировал игру своего коллектива против российской Team Spirit в рамках группового этапа The International 2023.

По мнению Фишмана, Entity имела неплохие шансы победить, но он и его тиммейты сделали несколько грубых ошибок.

Ну Team Spirit… это Team Spirit — вероятно, лучшая команда мира прямо сейчас. Хотя мы бодались, первую не должны были проигрывать, по моему мнению. Мне кажется, я должен был лучше поставить варды — точнее, не кажется, я это знаю. Не должны были идти на хайграунд, Nullifier должен был купить на Dazzle… Ну, плохо сыграли.

Team Spirit в первый игровой день The International 2023 по Dota 2 выиграла все шесть карт и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

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