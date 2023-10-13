Матч на The International 2023 по Dota 2 пришлось перезапустить из-за критического бага

В матче группового этапа чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 между командами Azure Ray и Thunder Awaken произошла серьёзная ошибка, из-за которой участники не смогли продолжить игру.

Оказавшийся под действием аганимной способности союзника Earth Spirit «завис» в форме способности Rolling Boulder — герой стал неуязвим, но лишился возможности передвигаться по карте.

Видео доступно на Twitch-канале dota2ri_ru_3. Права на видео принадлежат Valve.

Спустя несколько минут попыток избавиться от бага силами игроков организаторы турнира остановили матч. Позже разработчики из Valve перезапустили игру с того же момента, но все десять персонажей начали игру с фонтана.

Вскоре команда Azure Ray провела несколько удачных сражений и завершила матч в свою пользу. Сейчас идёт вторая карта противостояния.