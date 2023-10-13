Появились персональные постеры фильма «Вонка»

Warner Bros. продолжает рекламировать фильм «Вонка». Вслед за вторым большим трейлером компания выложила много персональных постеров картины.

На них можно увидеть всех ключевых и даже второстепенных героев. На постерах есть Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки, Хью Гранта, который сыграл умпа-лумп, и других актёров.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Лента станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Новый фильм расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.

Участие в проекте также приняли Киган-Майкл Кей, Оливия Колман, Роуэн Аткинсон и Салли Хокинс. Режиссёром картины выступил Пол Кинг.

Премьера «Вилли Вонки» в кинотеатрах мира состоится 15 декабря 2023 года.