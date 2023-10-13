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Курт Рассел сыграет в «Кинокритике» Квентина Тарантино — инсайдер

Курт Рассел сыграет в «Кинокритике» Квентина Тарантино — инсайдер
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По информации известного инсайдера Джеффа Снейдера, специализирующегося на киноиндустрии, в «Кинокритике» Квентина Тарантино появится ещё один культовый актёр — Курт Рассел.

Другими деталями участия Рассела инсайдер не поделился. Ранее сообщалось, что в последней и десятой ленте режиссёра снимутся Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Пол Уолтер Хаузер и Джон Траволта. Официально это ещё не подтверждено, но информацией делились достоверные источники.

Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порножурнала. Съёмки планировалось начать этой осенью, но забастовка нарушила планы Тарантино.

Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода. Когда стартуют съёмки, неизвестно.

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