Курт Рассел сыграет в «Кинокритике» Квентина Тарантино — инсайдер

По информации известного инсайдера Джеффа Снейдера, специализирующегося на киноиндустрии, в «Кинокритике» Квентина Тарантино появится ещё один культовый актёр — Курт Рассел.

Другими деталями участия Рассела инсайдер не поделился. Ранее сообщалось, что в последней и десятой ленте режиссёра снимутся Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Пол Уолтер Хаузер и Джон Траволта. Официально это ещё не подтверждено, но информацией делились достоверные источники.

Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порножурнала. Съёмки планировалось начать этой осенью, но забастовка нарушила планы Тарантино.

Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода. Когда стартуют съёмки, неизвестно.