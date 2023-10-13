Из-за деменции Брюс Уиллис перестал читать и разговаривать

Ещё весной 2022 года семья актёра Брюса Уиллиса объявила о его завершении карьеры. У Уиллиса диагностировали деменцию, из-за которой у актёра появились потеря памяти и расстройство речи.

Болезнь, к сожалению, прогрессирует. Режиссёр и друг актёра Гленн Гордон Карон рассказал изданию New York Pos, что из-за неё Уиллис перестал читать. А ещё актёр почти полностью перестал разговаривать. Сам Карон навещает друга примерно раз в месяц.

Раньше он был ненасытным читателем — он не хотел, чтобы кто—нибудь знал об этом, но сейчас он не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и всё же он по-прежнему Брюс. Когда ты находишься с ним, то знаешь, что он Брюс. И ты благодарен за это. Но радость жизни уже исчезла.

Также Гленн Кордон отметил, что раньше Брюс был самым жизнелюбивым человеком, и это из него излучалось. Из-за болезни актёра совсем не узнать.