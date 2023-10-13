Назван город России с самой высокой скоростью интернета
По информации издания «РИА Новости», экспертам удалось определить российский город, в котором зафиксирована самая высокая средняя скорость интернета. Этим городом стал Краснодар.
Согласно данным, в Краснодаре средняя скорость интернета составляет 240,5 Мбит/с. Причину такой большой скорости связывают со всплеском спроса на удалённый формат работы.
В Краснодаре средняя скорость интернета составляет 240,5 Мбит/с – это самый высокий показатель по стране. Вероятнее всего, это связано со всплеском спроса на удалённый формат работы, который в 2023 году увеличился на 160% и, по прогнозам аналитиков, будет продолжать расти.
Топ городов России по скорости интернета
- Краснодар — 240,5 Мбит/с
- Ростов-на-Дону — 179 Мбит/с
- Санкт-Петербург — 177,8 Мбит/с
- Саратов 170,7 Мбит/с
- Москва — 168,5 Мбит/с
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