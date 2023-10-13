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Назван город России с самой высокой скоростью интернета

По информации издания «РИА Новости», экспертам удалось определить российский город, в котором зафиксирована самая высокая средняя скорость интернета. Этим городом стал Краснодар.

Согласно данным, в Краснодаре средняя скорость интернета составляет 240,5 Мбит/с. Причину такой большой скорости связывают со всплеском спроса на удалённый формат работы.

В Краснодаре средняя скорость интернета составляет 240,5 Мбит/с – это самый высокий показатель по стране. Вероятнее всего, это связано со всплеском спроса на удалённый формат работы, который в 2023 году увеличился на 160% и, по прогнозам аналитиков, будет продолжать расти.

Топ городов России по скорости интернета