«Всё хорошо, мы довольны»: керри Team Spirit прокомментировал старт команды на TI 2023
Игрок российской Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук прокомментировал первый игровой день команды на The International 2023 по Dota 2. Напомним, его коллектив завершил без единого поражения со счётом 6-0.
Сегодня день закончили 6-0, мы довольны. Против 9Pandas играли хорошо, выиграли достаточно легко первую и вторую карту. Против SMG первая карта была достаточно простая, а во второй мы немного ошиблись, игра затянулась. Против Entity — они нас давили, но мы качались, у меня было всё хорошо, в итоге победили. [...] Завтра последняя игра в группе, будем стараться, как всегда. Miposhka уже «заготовочки» придумал, так что смотрите и следите за нами.
Следующая игра Team Spirit в рамках группового этапа стартует 13 октября в 20:00 против перуанской Evil Geniuses. Тем временем коллектив уже обеспечил себе место в плей-офф — в эти выходные решится, в верхнюю или нижнюю сетку отправится пятёрка Ярослава Найдёнова.
Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего коллектива планеты и большой призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн.
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